"Самая красивая невеста": Селена Гомес порадовала новой порцией свадебных фото

33-летняя американская исполнительница и актриса Селена Гомес показала новую порцию фото со своей свадьбы с Бенни Бланко, порадовав своих поклонников, передает NUR.KZ.

Селена Гомес разместила снимки, сделанные в самый важный день ее жизни, на своей страничке в Instagram. К слову, здесь у певицы 417 млн подписчиков.

На новых фото она запечатлелась с мужем, музыкальным продюсером Бенни Бланко, а также дедушкой, который повел ее к алтарю. Она показала белоснежный свадебный торт, приготовленный для молодоженов в форме сердца с надписью Just Married.

Отметим, что у Селены было три великолепных наряда, в которых она блистала на торжестве.

Свадьба артистки состоялась 27 сентября, молодые поженились спустя два года отношений. Первую порцию свадебных фото Селена показала публике три дня назад, сообщив, что вышла замуж.

"Ты сияешь. Мы на седьмом небе из-за тебя", "О Боже, ты самая шикарная невеста на свете", "Великолепная. Самая красивая невеста", "Просто божественно", "Я все еще хочу попробовать кусочек этого торта", - отреагировали в Сети.

Напомним, Селена Гомес обручилась с Бенни Бланко в декабре прошлого года.

