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Селена Гомес сказала "да": актриса выходит замуж за известного продюсера

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Селена Гомес и Бенни Бланко
Селена Гомес и Бенни Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez

32-летняя американская актриса и певица Селена Гомес обручилась с продюсером Бенни Бланко - звезда показала поклонникам кольцо на безымянном пальце в соцсети, передает NUR.KZ.

Ровно год назад Селена раскрыла, что больше не одинока - тогда исполнительница хита "Love You Like a Love Song" показала первое совместное фото с Бенни Бланко.

Музыканты знакомы довольно давно - в 2019 году они выпускали совместную песню "I Can't Get Enough", а в прошлом году Бенни спродюсировал для Селены трек "Single Soon".

Теперь Гомес - невеста. Звезда показала кольцо на безымянном пальце с крупным драгоценным камнем. Судя по всему, предложение Бланко сделал в парке, во время пикника. Звезда сериала "Убийства в одном здании" выглядела невероятно счастливой на снимках.

"Наше "навсегда" начинается сейчас", - подписала публикацию 32-летняя артистка.

Недавно мы рассказывали, кто такой Бенни Бланко и как развиваются их отношения с Селеной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2199360-selena-gomes-skazala-da-aktrisa-vyhodit-zamuzh-za-izvestnogo-prodyusera/

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