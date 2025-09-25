Кайрат Нуртас зажег на тое в честь маленькой дочери Мейрамбека Беспаева (видео)

Казахстанский артист Кайрат Нуртас зажег на тое в честь годовалой дочери певца Мейрамбека Беспаева. Видео с торжества разместила в соцсети Гульзира Айдарбекова, передает NUR.KZ.

На кадрах Кайрат Нуртас зажигательно исполняет песню "Ламбада" на казахском языке. Гости торжества танцуют вместе с ним.

"Прекрасные воспоминания с праздника в семье моего братишки Мейрамбека Беспаева. Пусть наша страна будет мирной, наш народ - в безопасности, а в доме каждого казахстанца пусть будет пышный той", - написала Гульзира Адарбекова, мама и продюсер Кайрата Нуртаса.

"Кайрат особенный", "Легенда", "Дай Бог, чтобы в следующем году мы также отмечали первый день рождения маленькой дочери Кайрата", "Кайрат чист душой и сердцем", "Как прекрасно", - отреагировали на видео пользователи соцсети.

Ранее мы писали, как прошел той, который Мейрамбек Беспаев устроил той в честь первого дня рождения дочери.

