Мейрамбек Беспаев устроил той в честь первого дня рождения дочери

Казахстанский певец Мейрамбек Беспаев и его супруга Мархабат отметили первый день рождения дочери Айзии. Они устроили той и пригласили звездных коллег, передает NUR.KZ.

"Слава Всевышнему, мы прекрасно провели наш той. Всем, кто пришел поздравить, большое спасибо", - написали Мейрамбек и Мархабат.

Мархабат, ее старшая дочь и маленькая именинница были в белых платьях, а Мейрамбек с сыном - в черных костюмах с бабочками и белых рубашках. Гостей ожидал богатый дастархан и представления на сцене.

В числе приглашенных гостей можно увидеть Турсынбека Кабатова, Жанболата Ербатырова и Жазиру Байрбекову, Абдижаппара Алкожу, Кенжебека Жанабилова и других звезд.

Певица и телеведущая Гульнур Оразымбетова показала в своем сторис, какой красивый торт был приготовлен в честь именинницы Айзии.

На видео можно также заметить певца RaiM. Ерке в своем блоге рассказала, что не смогла прийти на той, а ее муж зашел, чтобы поздравить хозяев торжества.

Видео взято со страницы Гульнур Оразымбетовой в Instagram

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что у Мейрамбека Беспаева родился третий ребенок.

