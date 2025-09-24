Мейрамбек Беспаев устроил той в честь первого дня рождения дочери
Опубликовано:
Казахстанский певец Мейрамбек Беспаев и его супруга Мархабат отметили первый день рождения дочери Айзии. Они устроили той и пригласили звездных коллег, передает NUR.KZ.
"Слава Всевышнему, мы прекрасно провели наш той. Всем, кто пришел поздравить, большое спасибо", - написали Мейрамбек и Мархабат.
Мархабат, ее старшая дочь и маленькая именинница были в белых платьях, а Мейрамбек с сыном - в черных костюмах с бабочками и белых рубашках. Гостей ожидал богатый дастархан и представления на сцене.
В числе приглашенных гостей можно увидеть Турсынбека Кабатова, Жанболата Ербатырова и Жазиру Байрбекову, Абдижаппара Алкожу, Кенжебека Жанабилова и других звезд.
Певица и телеведущая Гульнур Оразымбетова показала в своем сторис, какой красивый торт был приготовлен в честь именинницы Айзии.
На видео можно также заметить певца RaiM. Ерке в своем блоге рассказала, что не смогла прийти на той, а ее муж зашел, чтобы поздравить хозяев торжества.
Видео взято со страницы Гульнур Оразымбетовой в Instagram
Напомним, осенью прошлого года стало известно, что у Мейрамбека Беспаева родился третий ребенок.
