Повзрослевшую дочь Александра Реввы сравнили с юной Моникой Беллуччи

54-летний российский актер, шоумен и телеведущий Александр Ревва трогательно поздравил дочь Алису с 18-летием и показал теплые фото с ней в соцсети, передает NUR.KZ.

Старшая дочь шоумена стала совершеннолетней. Любящий отец написал пост в день ее рождения.

"Алисочка, доченька моя! Тебе сегодня 18 лет! Как же быстро ты выросла, но ты навсегда останешься моей маленькой девочкой, моим Алисенком. Мы с мамой очень любим тебя и гордимся. Будь здорова и счастлива, моя девочка!!!" - отметил он.

Александр также показал фото с именинницей. К его поздравлениям присоединились пользователи соцсети, а также представители российского шоу-бизнеса - Глафира Тарханова, Марина Федункив, Денис Клявер и другие.

"Поздравляем с доченькой", "С днем рождения красавицу", "На маму похожа, младшая - папина копия", "Какая взрослая уже!", "Господи, какая красивая. Моника Беллучи", - отреагировали в Сети.

Мы также писали, что Галустян и Ревва прилетели в Астану ради концерта Backstreet Boys и поделились видео из столицы.

