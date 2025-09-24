Повзрослевшую дочь Александра Реввы сравнили с юной Моникой Беллуччи
Опубликовано:
54-летний российский актер, шоумен и телеведущий Александр Ревва трогательно поздравил дочь Алису с 18-летием и показал теплые фото с ней в соцсети, передает NUR.KZ.
Старшая дочь шоумена стала совершеннолетней. Любящий отец написал пост в день ее рождения.
"Алисочка, доченька моя! Тебе сегодня 18 лет! Как же быстро ты выросла, но ты навсегда останешься моей маленькой девочкой, моим Алисенком. Мы с мамой очень любим тебя и гордимся. Будь здорова и счастлива, моя девочка!!!" - отметил он.
Александр также показал фото с именинницей. К его поздравлениям присоединились пользователи соцсети, а также представители российского шоу-бизнеса - Глафира Тарханова, Марина Федункив, Денис Клявер и другие.
"Поздравляем с доченькой", "С днем рождения красавицу", "На маму похожа, младшая - папина копия", "Какая взрослая уже!", "Господи, какая красивая. Моника Беллучи", - отреагировали в Сети.
