Младший брат Кайрата Нуртаса и его жена провели гендер-пати (видео)

Младший брат казахстанского артиста Кайрата Нуртаса Зангар и его супруга Индира необычно провели гендер-пати и узнали пол будущего малыша. Кадрами они поделились в соцсети, передает NUR.KZ.

"Наше маленькое счастье. Мы тебя очень любим и ждем", - отмечено под видео.

На черно-белых кадрах Зангар и Индира завязывают лентами друг другу глаза и обмазывают краской друг друга краской. После видео становится цветным и мы видим, что краска голубая. Зангар не смог скрыть своей радости, узнав, что у него будет сын.

"Пусть Всевышний даст вам возможность родить малыша в добром здравии", "Поздравляю от чистого сердца, даст Бог, на свет появится еще один батыр", "А я говорила, что будет мальчик", "Какие эмоции", - поздравили пару в Сети.

Напомним, в конце августа стало известно, что в семье Кайрата Нуртаса ожидается еще одно пополнение.

