"Такие умные девочки!": Баян Алагузова показала свежее видео с годовалыми дочерьми

Продюсер и актриса Баян Алагузова показала свежее видео с младшими дочерьми Алисой и Алмой. Кадры, которые передают характер малышек, умилили ее подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

"Смотреть до конца", - указано под видео.

На кадрах годовалые Алиса и Алма играют вдвоем дома. Алма сидит на игрушечной машинке и держится за руль, в то время как Алиса, увлеченная транспортом, придумывает идею, как сесть на заветное авто.

Она показывает сестре белый бубен, отползает и протягивает его Алме, которая заинтересовалась новой игрушкой больше, чем авто.

Алме пришлось встать и подойти к Алисе, чтобы взять игрушку. Алиса передает бубен и залезает на машинку. Малышки решают ситуацию без слез, обе они как видно остаются довольны исходом.

Увиденное умилило пользователей соцсети. Они отметили, что девочки очень милые и смышленые.

"Алиса - дипломат настоящий", "Вот хитренькая лисичка растет Алиска", "Умные девочки, гены!", "Куколки", "Такие умные девочки", "Алиса умная такая хитрушка и шустрая , дипломатично решает, копия мамы", "Выманила сестру из машинки и сама села!" - отметили подписчики.

