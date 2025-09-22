"Такие умные девочки!": Баян Алагузова показала свежее видео с годовалыми дочерьми
Продюсер и актриса Баян Алагузова показала свежее видео с младшими дочерьми Алисой и Алмой. Кадры, которые передают характер малышек, умилили ее подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.
"Смотреть до конца", - указано под видео.
На кадрах годовалые Алиса и Алма играют вдвоем дома. Алма сидит на игрушечной машинке и держится за руль, в то время как Алиса, увлеченная транспортом, придумывает идею, как сесть на заветное авто.
Она показывает сестре белый бубен, отползает и протягивает его Алме, которая заинтересовалась новой игрушкой больше, чем авто.
Алме пришлось встать и подойти к Алисе, чтобы взять игрушку. Алиса передает бубен и залезает на машинку. Малышки решают ситуацию без слез, обе они как видно остаются довольны исходом.
Увиденное умилило пользователей соцсети. Они отметили, что девочки очень милые и смышленые.
"Алиса - дипломат настоящий", "Вот хитренькая лисичка растет Алиска", "Умные девочки, гены!", "Куколки", "Такие умные девочки", "Алиса умная такая хитрушка и шустрая , дипломатично решает, копия мамы", "Выманила сестру из машинки и сама села!" - отметили подписчики.
