"Это было что-то с чем-то": вернувшаяся из Турции Баян Алагузова рассказала о перенесенной болезни

Продюсер и актриса Баян Алагузова вернулась в Казахстан из Турции, где отдохнула с семьей. Она рассказала, что прекрасно провела время, несмотря на то, что несколько дней болела, передает NUR.KZ.

Баян Алагузова порадовала фанатов, выйдя в сторис с традиционной рубрикой "Репортаж из машины". Продюсер рассказала, что готова заняться делами после отдыха.

Но заявила, что перенесла коронавирус во время отпуска. По ее словам, ранее она такого не испытывала.

"Я переболела коронавирусом. В этот раз это было что-то с чем-то. Будьте осторожны, вирус гуляет. Я лежала 10 дней, не вставая", - рассказала она.

Она пояснила, что болела коронавирусом и ранее, как и ее члены семьи, но не настолько тяжело. И сейчас у нее все еще сохраняется слабость.

Ранее показавшую одну дочь Баян Алагузову забросали вопросами о второй девочке.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.