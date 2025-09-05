"Бегите за дочкой": Байзакова показала романтические кадры с мужем и растрогала Сеть

Казахстанский блогер-миллионник Айжан Байзакова показала несколько романтических фотографий с мужем - подписчики в соцсети пожелали паре счастья, передает NUR.KZ.

В карусели блога Айжан в Instagram можно увидеть ряд фото - на первом она сидит в обнимку с любимым и наслаждается видом на море, на втором - супруги запечатлелись во время романтического поцелуя на узкой улочке, на третьем - Айжан в черном приталенном платье и распущенными волосами, украшенными ярким цветком, смотрит в камеру и улыбается.

Невероятные пейзажи и романтика в кадре тронула пользователей соцсети. Они оставили самые теплые пожелания паре в комментариях под снимками.

"Вторая фотка как кадр из индийского фильма", "Самая красивая пара", "Ой, а мы думали, что ты беременна, а ты тут с осиной талией", "Лучшее, что я сегодня увидела", "Бегите за дочкой", "Такие милые", - пишут в Сети.

