"Самая любимая пара": Ерке поделилась атмосферными фото с мужем из Италии

Ерке Есмахан поделилась фото из Италии, где недавно побывала с певцом RaiM. Певица призналась, что они с мужем стараются идти в ногу со временем, не забывая традиций, передает NUR.KZ.

Ерке разместила фото с прогулки по озеру Комо в Instagram и написала строки из своей песни "Қайда?".

"Мы стараемся не потерять себя ни в ауле, ни в городе, даже в самой “Галактике”. Понимаем, что, сохраняя красоту, знания и дальновидность, казахскую самобытность, нельзя забывать и о современности. Чтобы на вопрос: "Where are you from?", гордо ответить: "Kazakhstan", - написала Ерке.

"Классные", "Какое прекрасное зрелище", "Какая замечательная пара, не наглядеться", "Желаю вам состариться на одной подушке", "Моя самая любимая пара", - написали им в соцсети.

Мы также писали, что RaiM растрогал Ерке, исполнив вместе со зрителями ее песню на стадионе в Актобе.

