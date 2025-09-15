RaiM растрогал Ерке, исполнив вместе со зрителями ее песню на стадионе в Актобе (видео)
40-летняя казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ставшая мамой в третий раз, была растрогана романтическим поступком молодого мужа, певца RaiM, передает NUR.KZ.
RaiM выступил на Центральном стадионе Актобе в рамках музыкального фестиваля RAKHMET FEST 2025. Певец решил устроить романтический сюрприз любимой жене и матери его детей.
"Вчера муж сказал, что едет на мою родину, в Актобе, и заявил, что попросит стадион спеть мою песню. Я даже не придала особого значения этому. А сегодня смотрю на это и слезы наворачиваются. Любовь бывает такой? Посмотрите", - растрогалась Ерке.
На кадрах можно увидеть, как зрители, пришедшие на фестиваль, а это целый стадион, вместе с RaiM поют песню из репертуара Ерке Есмахан "Қайда?". В руках они держат телефоны с зажженными фонарями и пританцовывают под музыку.
Отметим, что эта песня Ерке уже много лет является хитом, а клип на нее набрал в YouTube почти 176 млн просмотров.
Мы также писали, что муж Ерке Есмахан подарил новенькое авто своему отцу.
