RaiM растрогал Ерке, исполнив вместе со зрителями ее песню на стадионе в Актобе (видео)

40-летняя казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ставшая мамой в третий раз, была растрогана романтическим поступком молодого мужа, певца RaiM, передает NUR.KZ.

RaiM выступил на Центральном стадионе Актобе в рамках музыкального фестиваля RAKHMET FEST 2025. Певец решил устроить романтический сюрприз любимой жене и матери его детей.

"Вчера муж сказал, что едет на мою родину, в Актобе, и заявил, что попросит стадион спеть мою песню. Я даже не придала особого значения этому. А сегодня смотрю на это и слезы наворачиваются. Любовь бывает такой? Посмотрите", - растрогалась Ерке.

На кадрах можно увидеть, как зрители, пришедшие на фестиваль, а это целый стадион, вместе с RaiM поют песню из репертуара Ерке Есмахан "Қайда?". В руках они держат телефоны с зажженными фонарями и пританцовывают под музыку.

Отметим, что эта песня Ерке уже много лет является хитом, а клип на нее набрал в YouTube почти 176 млн просмотров.

