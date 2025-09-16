"Лучший в мире мужчина": молодая жена Петросяна трогательно поздравила его с 80-летием
Российский юморист Евгений Петросян отмечает сегодня, 16 сентября, 80-летний юбилей. Его супруга Татьяна Брухунова трогательно поздравила его в соцсети, передает NUR.KZ.
36-летняя Татьяна разместила фото с мужем и посвятила ему пост. Она призналась, что счастлива в браке.
"Я счастливый человек. Второе десятилетие иду рядом с лучшим в мире мужчиной. Внимательный и чуткий, добрый и отзывчивый, сильный и трогательный.
Человек, подаривший мне главное, - возможность стать матерью. С днем рождения, Волшебник", - отметила она.
Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику крепкого здоровья.
"С днем рождения Волшебника", "Поздравляем всю вашу семью с именинником! Здоровья и радости!", "Молодцы, счастливые, красивые", "Какие хорошие, похожи", "Лучшее фото осени", "Какие трогательные и красивые слова", "Здоровья артисту и всех благ", - отреагировали в Сети.
