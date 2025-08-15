"Песочные часы": молодая жена Петросяна восхитила фигурой в купальнике
Супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась стройной фигурой в купальнике и вызвала восторг у своих подписчиков, передает NUR.KZ.
36-летняя Татьяна Брухунова, мать двоих детей, поразила фото в черном закрытом купальнике на одно плечо. Такой ее увидел в кадре Евгений Петросян.
"Ну кто еще меня так сфотографирует?! Только он - лучший из мужчин, муж!" - не без гордости заявила Татьяна.
Пользователи соцсети не смогли скрыть своего восхищения.
"Чудесная! И чудесный фотограф!", "Афродита!", "Бегущая по волнам", "Да как вы это делаете? Я про фигуру", "Шикарно", - отметили подписчики.
Жена юмориста ответила на вопрос о фигуре.
"У меня всегда была фигура типа "песочные часы", как только я сбрасываю лишний вес - выгляжу как на фото", - рассказала она.
Накануне 79-летний Петросян показал маленьких детей.
