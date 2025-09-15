"Только мать может понять эти чувства": Макпал Исабекова рассказала о первой разлуке с сыном

41-летняя казахстанская исполнительница Макпал Исабекова впервые показала выписку из роддома с дочерью - она также рассказала, как ее первенец отреагировал на разлуку с ней, передает NUR.KZ.

Те дни, которые Макпал была в роддоме, показались маме и сыну вечностью, ведь они впервые были в разлуке. Видео их встречи во время выписки растрогало пользователей соцсети.

"Это была самая долгая наша разлука на тот момент. Когда мы приехали домой из роддома, у Теодора была истерика, он кидал себя, кричал, так он пытался рассказать о своих чувствах, что скучал, (возможно) что боялся, что мама больше никогда не вернется… Мы долго сидели с ним в обнимку на полу в коридоре и плакали", - рассказала она.

"Когда я выходила из роддома мне казалось, что мои старшие дети всего за 3-4 дня стали старше в 2 раза", "Жаным, у меня такая ситуация была, тоже сидела и плакала с дочей, без конца повторяя, что мама рядом", "Только мать может понять эти чувства", "Мой старший сын точно так же себя вел, после того как все гости ушли, он кричал, швырял горшок и я почувствовала его боль и плакала, обнимая его", - поделились своими переживаниями подписчицы Макпал.

