"Глаза папины": Макпал Исабекова впервые рассказала, на кого похожа ее дочь

41-летняя казахстанская исполнительница Макпал Исабекова назвала свой вес и рост, а также рассказала, на кого похожа ее дочь Илая. Она также поделилась своей мечтой, передает NUR.KZ.

Макпал Исабекова ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Ее спросили о параметрах. Макпал без утайки назвала свой рост и вес - 158 см и 56 кг. Она также рассказала, каково это - выйти замуж и стать дважды мамой.

"Весело очень. Справляюсь вроде", - рассказала она.

У певицы поинтересовались, на кого похожа ее дочь.

"На меня, только глаза папины", - отметила она.

А что касается ее собственных глаз, то артистка призналась, что не делала блефаропластику, но думает над этим вопросом.

Исполнительница поведала и о душевных "процедурах", она рассказала, как и чем наполняется.

"Наедине с собой. Я сама себя способна наполнить, ровно как и опустить на эмоциональное дно. Все в нашей голове и в том, что мы выбираем", - уверена она.

Макпал Исабекова также рассказала о мечте.

"Иметь возможность больше путешествовать, мне очень этого не хватает. Сейчас все по-другому, просто взять и сорваться, как раньше, не получается, когда ты мама", - поделилась она.

