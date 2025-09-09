"Глаза папины": Макпал Исабекова впервые рассказала, на кого похожа ее дочь
Опубликовано:
41-летняя казахстанская исполнительница Макпал Исабекова назвала свой вес и рост, а также рассказала, на кого похожа ее дочь Илая. Она также поделилась своей мечтой, передает NUR.KZ.
Макпал Исабекова ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Ее спросили о параметрах. Макпал без утайки назвала свой рост и вес - 158 см и 56 кг. Она также рассказала, каково это - выйти замуж и стать дважды мамой.
"Весело очень. Справляюсь вроде", - рассказала она.
У певицы поинтересовались, на кого похожа ее дочь.
"На меня, только глаза папины", - отметила она.
А что касается ее собственных глаз, то артистка призналась, что не делала блефаропластику, но думает над этим вопросом.
Исполнительница поведала и о душевных "процедурах", она рассказала, как и чем наполняется.
"Наедине с собой. Я сама себя способна наполнить, ровно как и опустить на эмоциональное дно. Все в нашей голове и в том, что мы выбираем", - уверена она.
Макпал Исабекова также рассказала о мечте.
"Иметь возможность больше путешествовать, мне очень этого не хватает. Сейчас все по-другому, просто взять и сорваться, как раньше, не получается, когда ты мама", - поделилась она.
