Муж Ерке Есмахан подарил новенькое авто своему отцу

Казахстанский певец Райымбек Бактыгереев, известный как RaiM, подарил своему отцу новое авто. Об этом рассказала в соцсети его супруга, исполнительница Ерке Есмахан, передает NUR.KZ.

Ерке похвасталась поступком своего супруга. Не без гордости она рассказала, что он порадовал своего отца - ее свекра.

"Мой муж пригнал новенькое авто из Алматы в Уральск и подарил нашему папе. Пусть служит вам на благо, папа! RaiM, дай Бог нам дожить до тех дней, когда твои сыновья подарят тебе машину", - написала Ерке.

На фото можно увидеть Райымбека с отцом и маленьким сыном возле новенького белого внедорожника. Ерке показала еще одно фото - на нем малыш Батыр сидит рядом с отцом и дедушкой уже в салоне авто.

"С одной стороны - папа, с другой - дедушка. Сам он сидит посередине и слушает разговоры", - с умилением отметила певица.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

