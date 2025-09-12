"Жду поздравлений": дочь-одиннадцатиклассница Кайрата Нуртаса похвасталась новым авто
Дочь казахстанского певца Кайрата Нуртаса похвасталась новым кроссовером. Фото школьница опубликовала на своей страничке в Instagram и заявила, что ждет поздравлений, передает NUR.KZ.
На фото средняя дочь Кайрата Нуртаса Алау стоит возле новенькой машины и держит в руках ключи от нее. В сторис она оставила комментарий.
"Жду поздравлений", - написала она.
Отметим, что девочка пошла в этом году в 11-й класс. А старшая дочь Кайрата Нуртаса Сезим стала студенткой. У певца и актрисы Жулдыз Абдукаримовой также есть два сына, а недавно стало известно, что у него родилась дочь.
"Девочке уже не о чем мечтать. Счастливая", "Почему на машине Хана катаетесь? Кайрат показывал, что подарил авто сыну", "Хан еще маленький, ему пока нельзя водить", "Классно, а мы тут работаем, но все равно не хватает на дом и машину. Хорошо, когда родители богатые, создадут все условия", "Разве тебе есть 18?", "Алаука, поздравляю", "Это машина, которую Кайрат подарил 10-летнему сыну", - отреагировали в соцсети комментаторы.
