"Где Алиса?": показавшую одну дочь Баян Алагузову забросали вопросами о второй девочке

Казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась в Instagram видео с дочерью Алмой. Малышка каталась на качелях и весело смеялась, чем умилила пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

"Алмусен", - коротко подписала видео Баян Максаткызы.

На видео малышка в красивом платьице качается на качелях и заливается смехом. Милое видео растрогало сердца подписчиков - они оставили свои комментарии.

"Цыпленок", "Мне так нравится эта девочка", "И все вспомнили своих деток маленькими", "Сладкая девочка, чем старше становится, тем милее. Такие глазки", "Так захотелось на качели и чтобы мне был годик и чтобы обязательно рядом и мама, и папа", "Сладкая принцесса", - написали в Сети.

Ну а некоторые поинтересовались, где Алиса - еще одна годовалая дочь Баян и Турсена Алагузовых.

"Почему-то всегда Алму показываете, а Алису редко", "А где Алиса? В последнее время только Алму видим", "Почему Алиску не показываете?", "А где Алисен?" - вопрошают пользователи соцсети.

