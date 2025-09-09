"Где Алиса?": показавшую одну дочь Баян Алагузову забросали вопросами о второй девочке
Опубликовано:
Казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась в Instagram видео с дочерью Алмой. Малышка каталась на качелях и весело смеялась, чем умилила пользователей соцсети, передает NUR.KZ.
"Алмусен", - коротко подписала видео Баян Максаткызы.
На видео малышка в красивом платьице качается на качелях и заливается смехом. Милое видео растрогало сердца подписчиков - они оставили свои комментарии.
"Цыпленок", "Мне так нравится эта девочка", "И все вспомнили своих деток маленькими", "Сладкая девочка, чем старше становится, тем милее. Такие глазки", "Так захотелось на качели и чтобы мне был годик и чтобы обязательно рядом и мама, и папа", "Сладкая принцесса", - написали в Сети.
Ну а некоторые поинтересовались, где Алиса - еще одна годовалая дочь Баян и Турсена Алагузовых.
"Почему-то всегда Алму показываете, а Алису редко", "А где Алиса? В последнее время только Алму видим", "Почему Алиску не показываете?", "А где Алисен?" - вопрошают пользователи соцсети.
Мы также писали, что 51-летняя Баян Алагузова выложила фото в купальнике.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2284245-gde-alisa-pokazavshuyu-odnu-doch-bayan-alaguzovu-zabrosali-voprosami-o-vtoroy-devochke/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах