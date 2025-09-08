"Грех скрывать такую фигуру": 51-летняя Баян Алагузова выложила фото в купальнике

Продюсер Баян Алагузова выложила в соцсети фото в купальнике. 51-летняя актриса сорвала комплименты своих подписчиков, которые отметили, что она прекрасно выглядит, передает NUR.KZ.

"Как-то раз, лет пять назад, обещала не выкладывать фото в купальнике, забираю свои слова обратно, буду, а то слишком много умников появилось в инфополе со своими вечными табу", - написала Алагузова под своим фото, на котором она запечатлелась в слитном купальнике на море.

Публикация за короткое время набрала больше 30 тысяч "лайков".

"Шикарно выглядите! Спасибо, что меняете наше общество по крупинке", "Шикарная фигура, красивая молодая мамочка", "Выкладывайте побольше. Такая мотивация", "Мы поддерживаем!!! Баян, вы невероятно красивая и грациозная, мое восхищение", "Красивая женщина, пусть слюной давятся обиженки", "Грех скрывать такую фигуру", - высказались в Сети.

