Асель Садвакасова покинула остров Бали, где жила в последнее время
Опубликовано:
Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, звезда фильмов "Келинка тоже человек", "Замуж в 30", рассказала, что улетает с острова Бали, где жила в последнее время, передает NUR.KZ.
"Улетаю с любимого острова, как обычно миллион инсайтов и бесконечная благодарность за все. Каждый раз прилетая на Бали, я прошу о том, что мне важно понять, решить и вы не поверите, абсолютно каждый раз происходит больше, чем я прошу", - призналась Асель.
Актриса отметила, что ее состояние после пребывания на райском острове улучшилось.
"Я прилетела сюда в одном состоянии и улетаю сейчас в абсолютно другом", - пишет звезда франшизы "Келинка тоже человек".
"Всегда скучаю по этому острову и всегда мечтаю вернуться сюда снова", - рассказала она.
Асель поделилась планами. Первый пункт ее назначения - это Катар. Однако свой дальнейший путь она не раскрыла.
Ранее танцующая в платье без белья на Бали Асель Садвакасова подверглась хейту в Сети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2282982-asel-sadvakasova-pokinula-ostrov-bali-gde-zhila-v-poslednee-vremya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах