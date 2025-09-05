Асель Садвакасова покинула остров Бали, где жила в последнее время

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, звезда фильмов "Келинка тоже человек", "Замуж в 30", рассказала, что улетает с острова Бали, где жила в последнее время, передает NUR.KZ.

"Улетаю с любимого острова, как обычно миллион инсайтов и бесконечная благодарность за все. Каждый раз прилетая на Бали, я прошу о том, что мне важно понять, решить и вы не поверите, абсолютно каждый раз происходит больше, чем я прошу", - призналась Асель.

Актриса отметила, что ее состояние после пребывания на райском острове улучшилось.

"Я прилетела сюда в одном состоянии и улетаю сейчас в абсолютно другом", - пишет звезда франшизы "Келинка тоже человек".

Сторис Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

"Всегда скучаю по этому острову и всегда мечтаю вернуться сюда снова", - рассказала она.

Асель поделилась планами. Первый пункт ее назначения - это Катар. Однако свой дальнейший путь она не раскрыла.

Ранее танцующая в платье без белья на Бали Асель Садвакасова подверглась хейту в Сети.

Сторис Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.