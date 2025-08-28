Танцующая в платье без белья на Бали Асель Садвакасова подверглась хейту в Сети

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, звезда фильмов "Келинка тоже человек", "Замуж в 30", поймала волну хейта из-за того, что появилась в платье без белья, передает NUR.KZ.

Асель показала, как живет на Бали. На видео она появилась танцующей в платье-комбинации без бюстгальтера. Актрису раскритиковали "уятмены".

"В комментариях отрылся портал в ад. Я благодарна, любимые хейтеры, что вы такого мнения обо мне, там даже эскорт мне приписали", - отметила Асель.

Сторис Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

Были, конечно, и добрые комментарии, отмечает актриса.

"А если серьезно, ребят, девчат, мы живем в 2025 году. Эволюция идет по всем фронтам, мир меняется так стремительно, а некоторые люди продолжают видеть в женщине лишь объект сексуального влечения, но это осталось в прошлом. Смиритесь!

Куда лучше развивать осознанность, эмоциональную зрелость, идти в новое и перестать сексуализировать женское тело", - заявила она.

Сторис Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

К слову, Асель рассказала, что покидает Бали.

"Через неделю улетаю с любимого Бали. Буду скучать", - написала она.

Немногим ранее Асель Садвакасова рассказала о жизни на Бали - она заявила, что ей там жить дешевле, чем в Алматы.

