Танцующая в платье без белья на Бали Асель Садвакасова подверглась хейту в Сети
Опубликовано:
Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, звезда фильмов "Келинка тоже человек", "Замуж в 30", поймала волну хейта из-за того, что появилась в платье без белья, передает NUR.KZ.
Асель показала, как живет на Бали. На видео она появилась танцующей в платье-комбинации без бюстгальтера. Актрису раскритиковали "уятмены".
"В комментариях отрылся портал в ад. Я благодарна, любимые хейтеры, что вы такого мнения обо мне, там даже эскорт мне приписали", - отметила Асель.
Были, конечно, и добрые комментарии, отмечает актриса.
"А если серьезно, ребят, девчат, мы живем в 2025 году. Эволюция идет по всем фронтам, мир меняется так стремительно, а некоторые люди продолжают видеть в женщине лишь объект сексуального влечения, но это осталось в прошлом. Смиритесь!
Куда лучше развивать осознанность, эмоциональную зрелость, идти в новое и перестать сексуализировать женское тело", - заявила она.
К слову, Асель рассказала, что покидает Бали.
"Через неделю улетаю с любимого Бали. Буду скучать", - написала она.
Немногим ранее Асель Садвакасова рассказала о жизни на Бали - она заявила, что ей там жить дешевле, чем в Алматы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2280168-tancuyushchaya-v-plate-bez-belya-na-bali-asel-sadvakasova-podverglas-heytu-v-seti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах