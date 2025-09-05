Ерке Есмахан и RaiM отдыхают на озере Комо в Италии (фото, видео)

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан и ее супруг, певец Райымбек Бактыгереев, отдыхают на озере Комо в Италии. Кадры с отдыха супруги разместили в соцсети, передает NUR.KZ.

Еркен и RaiM снова отдыхают в Европе. В блоге певца появилась публикация - супруги прокатились по озеру Комо в Италии. RaiM был сам за штурвалом водного транспорта.

"В какого брутала превратила мужа Ерке. Оказалось, не только женщины, но и мужчины расцветают с нужной женщиной. Счастья да любви вам", "Прямо кино", "Что-то на богатом", "И мне бы такого RaiM повстречать", - оставили комментарии впечатленные подписчики.

В сторис Instagram Ерке Есмахан появилось фото с той же водной прогулки - супруги держатся за руки сидя рядом и наслаждаясь прекрасными видами. Ерке не сдержала эмоций.

"Я чувствую себя поцелованной Богом. Благодарю тысячу раз. Мама меня назвала Ерке. Я на самом деле баловень судьбы. Мой муж сделал меня еще счастливее. Семья - мое самое большое богатство.

Я и вам желаю такого счастья. Вы сами, ваши дочери, ваши потомки пусть живут счастливо. Вы достойны того, чтобы путешествовать по миру. Живите в достатке. Пусть и у вас все будет хорошо", - написала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

