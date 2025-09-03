"И у кумиров есть кумиры": RaiM показал видео с легендарным американским баскетболистом

Казахстанский артист RaiM показал видео с концерта рэпера Дрейка, во время которого он увидел не только канадского исполнителя, но и легенду НБА, баскетболиста Кевина Дюранта, передает NUR.KZ.

Супругу певицы Ерке Есмахан, артисту Райымбеку Бактыгерееву, известному под сценическим именем RaiM, удалось не только увидеть известного американского баскетболиста, четырехкратного олимпийского чемпиона Кевина Дюранта, но и поздороваться с ним.

Казахстанский рэпер не смог сдержать эмоций. Случившееся на концерте Дрейка в Милане потрясло его и очень порадовало.

"Дрейк и Кевин Дюрант равно огненное комбо", - написал RaiM.

"Вы с Ерке такие простые", "Мой сын был также счастлив, когда вы пожали его руку в Усть-Каменогорске", "У RaiM свой личный мобилограф - Ерке", "И у кумиров есть кумиры", "Райымбек, ты и сам легенда", - отреагировали в Сети.

