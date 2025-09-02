"Женщина, которой я восхищаюсь": Майя Бекбаева трогательно поздравила свекровь с днем рождения

Отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева тепло поздравила свекровь с днем рождения и показала кадры с семейного праздника, передает NUR.KZ.

На фото можно увидеть Майю Бекбаеву с мужем, сыном и свекровью. На видео - теплый момент поздравления именинницы. Майя отметила, что день рождения свекрови - особенный день для всей семьи.

"День рождения моей второй мамы, моей Ене, женщины, которой я искренне восхищаюсь и которую люблю всем сердцем. У нее есть множество прекрасных качеств, но, пожалуй, главное из них - любовь к жизни.

Она умеет видеть красоту там, где многие проходят мимо: в звуках дождя, в снежинках на окне, в румянце осенних листьев, в простых цветах. Эта способность радоваться каждому дню, отражение ее доброй и творческой души", - написала теледива.

Она родилась 1 сентября. Майя считает, что это символично, ведь ее ене - педагог.

"Педагог от Бога, отличник медали Ибрая Алтынсарина, она связала с этим днем и всю свою жизнь, посвятив ее детям и школе.

Но главное, чему она учит не только своих учеников, но и нас, свою семью, это умению ценить жизнь во всех ее проявлениях. Даже когда нелегко, даже когда болят суставы и трудно ходить, она находит повод для радости и делится им с нами", - продолжила телеведущая.

Майя пишет, что безмерно благодарна свекрови.

"За бесценную помощь, за то, что всегда была рядом с нашими детьми, дарила им заботу и внимание, позволяя мне заниматься любимыми проектами. И, конечно, за сына, моего мужа.

За те качества, которые она вложила в него, сделав его таким, каким он есть", - отметила Бекбаева, пожелав имениннице здоровья и долгих лет жизни.

