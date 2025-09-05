Жена Тауекеля Мусилима показала романтические кадры с ним и призналась, что счастлива в браке

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима, звезды фильма "В поисках мамы", разместила романтический ролик со своим мужем и призналась, что ей повезло с ним, передает NUR.KZ.

Жена актера разместила романтические кадры с ним в Instagram. В ролике указано, что Махаббат не знает, во сколько обходится путешествие, квартплата и другое, поскольку Тауекел решает все эти вопросы сам.

"Когда приняла решение один раз и теперь тебе не нужно ничего решать, потому что он все решит сам", - написала Махаббат.

"Счастья вам, милые", "Как на них приятно смотреть, как бы не сглазить", "Красотка, и стиль классный. Красивая пара", "Пусть каждой девушке достанется такой муж", "Классно, я тоже так хочу", "Круто, хочу такого зятя", - написали пользователи соцсети.

Мы также писали, что жена Тауекеля Мусилима впервые показала кадры с младшим сыном. Отметим, что у пары три сына.

