"Хотим доченьку и сыночка": Анфиса Чехова и ее избранник ответили на вопрос о детях

Российская телеведущая Анфиса Чехова и ее избранник, продюсер Александр Златопольский, ответили на вопросы пользователей соцсети и рассказали, хотят ли завести детей, передает NUR.KZ.

Анфису, которая недавно стала невестой, спросили, не беременна ли она. На что теледива ответила отрицательно. Следом прозвучал вопрос, планирует ли пара детей.

"Мы хотим еще доченьку и сыночка", - ответил на вопрос Александр.

"Саша, ты знаешь, сколько мне лет? Ты там поумерь свои желания", - посмеялась Анфиса.

Но не стала отрицать, что готова снова стать матерью.

"Только близнецы, если доченька и сыночек", - уточнила она.

У Анфисы также поинтересовались, как отреагировал ее сын, когда узнал о ее помолвке.

"У них с Александром прекрасные отношения. Он не возражал, но особого интереса к нашей помолвке он не испытывает, он же подросток, он сейчас занят собой.

Я думаю, что на свадьбу он отреагирует позитивно, если там будут вкусности - наггетсы, бургеры и тортик", - шутливо заметила она.

Ранее мы писали, что 47-летняя Анфиса Чехова получила предложение руки и сердца в Париже и ответила на него согласием.

