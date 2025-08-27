47-летняя Анфиса Чехова получила предложение руки и сердца в Париже
Опубликовано:
Российская телеведущая Анфиса Чехова выходит замуж - об этом она рассказала в соцсети. Предложение руки и сердца теледиве сделали у Эйфелевой башни, передает NUR.KZ.
47-летняя телеведущая ответила согласием. Ее избранником стал продюсер Александр Златопольский. Невеста призналась, что выбрала его "сердцем и сознанием". Она не скрывает, что счастлива и любима.
"Никто и никогда не любил меня так, как он! С ним я почувствовала себя как дома, где я могу быть абсолютно любой! Он выдерживает все мои эмоции и обожает мои капризы. С ним нет драмы и обо всем можно договориться.
С ним всегда весело! А если я грущу, то у меня есть плечо, в которое я могу поплакать. Он снял с меня все заботы, кроме приятных. Он позволяет мне быть разной, и даже самые угрюмые мои стороны его не пугают.
Он развивается вместе со мной, он самый большой оптимист из всех, кого я знаю, и наши планы на жизнь удивительно совпадают. С ним я стала смелее и спокойнее! А уровень моего доверия равен абсолюту", - призналась Анфиса.
Она добавила, что начинается новая глава в их жизни.
"Мой милый Саша, я хочу быть твоей женой и проживать наше "здесь и сейчас" вместе, с огромной надеждой на самое счастливое будущее", - написала невеста.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2279442-47-letnyaya-anfisa-chehova-poluchila-predlozhenie-ruki-i-serdca-v-parizhe/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах