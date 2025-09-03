Ожидающие малыша Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров сняли трогательное видео

Казахстанский экстрим-блогер Сакен Кагаров и актриса Айжулдыз Адайбекова, ожидающие малыша, растрогали своих подписчиков в Instagram милым видео, передает NUR.KZ.

На кадрах Айжулдыз в косынке, клетчатой блузке, завязанной в узел, белой длиной юбке и удобной обуви, а ее супруг Сакен в светлой рубашке и бежевых шортах, спортивной обуви с носками, а также желтой кепочке.

Молодые люди запечатлелись во время прогулки по городу. Сакен нежно обнимает жену, преподносит ей цветы, а затем гладит ее округлившийся живот.

"Мои верблюжата, будьте счастливы", - отреагировала актриса и певица Жанар Айжанова, мама Айжулдыз.

"Оба так идут друг другу", "Счастья вам и благополучия!", "Самая красивая пара", "Любовь есть, она живет, девочки, только себя не теряйте", "Кажется, двойня будет", - отметили в Сети.

Напомним, о предстоящем пополнении Сакен и Айжулдыз объявили в начале лета.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.