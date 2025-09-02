Фото внука Рымбаевой у билборда с ее изображением умилило поклонников певицы
Казахстанский певец Али Окапов, сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, показал милые фото с маленьким сыном у билборда с изображением певицы, передает NUR.KZ.
Отец и сын решили прогуляться по Алматы - они запечатлелись у билборда с черно-белым изображением молодой Розы Рымбаевой. На других фото Али и Зейн лежат в кровати и улыбаются, глядя друг на друга.
"Алматы", - коротко подписал фото Али, добавив хештег "Зейн Алиулы".
"Когда твоя бабушка - мировая звезда", "На дядю своего Мади похож", "Зейн похож на дедушку Таскына", "Уже Зейну пора братишку дарить, подрос", "Вылитый Али", "Внук легенды", "На бабушку похож", "Копия папы", "Все-таки своей бабушки Розы ксерокопия", "Сладкий такой", "Как бы не сглазить", - гласят комментарии.
