Фото внука Рымбаевой у билборда с ее изображением умилило поклонников певицы

Казахстанский певец Али Окапов, сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, показал милые фото с маленьким сыном у билборда с изображением певицы, передает NUR.KZ.

Отец и сын решили прогуляться по Алматы - они запечатлелись у билборда с черно-белым изображением молодой Розы Рымбаевой. На других фото Али и Зейн лежат в кровати и улыбаются, глядя друг на друга.

"Алматы", - коротко подписал фото Али, добавив хештег "Зейн Алиулы".

"Когда твоя бабушка - мировая звезда", "На дядю своего Мади похож", "Зейн похож на дедушку Таскына", "Уже Зейну пора братишку дарить, подрос", "Вылитый Али", "Внук легенды", "На бабушку похож", "Копия папы", "Все-таки своей бабушки Розы ксерокопия", "Сладкий такой", "Как бы не сглазить", - гласят комментарии.

Мы также писали, что келин Розы Рымбаевой показала, как проходит ее рабочий день.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.