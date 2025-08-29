"Мне бы такую невестку": келин Розы Рымбаевой показала, как проходит ее рабочий день
Казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай, келин народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, показала в своем блоге в Instagram, как проходит ее день, передает NUR.KZ.
Акерке - не только артистка, но и мама малыша. В ее графике находится время для любимого сына и для работы.
В коротком трендовом ролике супруга Али Окапова показала, как проходит ее день. В 8 утра она чистит зубы, а в 10 уже занимается в спортзале, в полдень наносит макияж, позже ее можно увидеть в национальном костюме. В 8 вечера Акерке уже проводит время с ребенком.
"Торопишься домой после рабочего дня", - отметила она.
Одним из первых отреагировал на видео жены Али Окапов. Он оставил "красные сердечки".
"Молодец, все успевает - и готовит, и за малышом смотрит. Мне бы такую невестку. Процветания вашей семье", "Такая скромная Акерке", "Да здравствуют девушки рода Шеркеш", - отметили подписчики.
