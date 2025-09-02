"Детки взрослеют, родители молодеют": фото семьи Галкина из Риги впечатлили Сеть
Опубликовано:
Российский юморист Максим Галкин показал в своем Instagram фото всей своей семьи. Артист с супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри прогулялись по Риге, передает NUR.KZ.
Звездная семья насладилась солнечным днем и красотами Риги, а также веселой компанией друг друга. На фото можно увидеть счастливых Максима и Аллу, а также их подросших детей.
Галкин оставил под кадрами "красное сердечко" и улыбающийся смайлик. Подписчики написали восторженные отзывы под публикацией.
"Как приятно видеть счастливую семью, Алла Борисовна, вы великолепны, вот так выглядит счастливая и любимая женщина", "Вы излучаете счастье! Какие все красивые и радостные!", "Алла Борисовна восхитительно выглядит! Максим, берегите ее", "Вот вы, Максим, гениальны, все берут себе женщин, которые с годами стареют, а вы взяли женщину старше, но которая с годами молодеет и хорошеет" , "Детки взрослеют, родители молодеют", - гласят комментарии.
Немногим ранее Галкин удивил перевоплощением в даму с пышными формами.
