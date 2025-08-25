"Человек-оркестр": Галкин удивил перевоплощением в даму с пышными формами

49-летний российский юморист Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, появился в своем Instagram в неожиданном образе. Артист перевоплотился в женщину, передает NUR.KZ.

Галкин разместил короткий ролик в своем блоге - за считанные секунды он перевоплощается в даму с пышными формами в красной блузке и бежевой юбке. Красотка в исполнении юмориста, у которой явно есть характер, дополнила образ украшениями - серьгами и кольцами.

Преображение супруга Аллы Пугачевой оценили в Сети. Под видео набралось множество комментариев.

"Сердючка нервно курит в углу", "Шок от вашего перевоплощения! Максим и Алла Борисовна, удачи вам!", "Классное перевоплощение", "Ах, какая женщина", "Бесподобно. Гармоничен во всех образах", "Мэри Поппинс, до свидания", "Тетушка Матильда", "Раиса Захаровна, вы ли?", "Домомучительница", "Тутси милашка", "Человек-оркестр", - восхитились фанаты Галкина.

Мы также писали, что Галкин удивил редкими фото, на которых запечатлелся в неожиданных образах.

