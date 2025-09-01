Ерке Есмахан и RaiM впервые показали лица детей (фото)

Казахстанская звездная пара Ерке Есмахан и RaiM поделилась кадрами с семейной фотосессии и впервые показала лицо старшего ребенка, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан и RaiM воспитывают троих сыновей - старшего сына певицы от первого брака Муслима и двоих совместных сыновей - Ислама и Райымбек Батыра. Последний малыш появился на свет лишь в начале этого лета.

Если ранее певцы, публикуя семейные фото, не показывали лицо старшего сына, то на последних опубликованных в Instagram Есмахан фотографиях можно легко разглядеть лица детей.

"Перед вами семья Райымбека! Вы наверное уже посмотрели новый клип моего мужа. Хотела выразить благодарность за все ваши теплые слова и пожелания в адрес нашей семьи и наших детей", - написала певица.

Комментаторы под постом тоже пожелали звездным родителям семейного счастья, отметив, что Ислам сильно похож на отца.

"Копия папы", "Будьте счастливы", Носик похож на Ерке, все остальное - папа", "Ерке, не обижайся, но Ислам 100% на папу похож", - гласят комментарии под постом.

