"82?! Невероятно!": Анна Заворотнюк показала фото бабушки-именинницы и удивила Сеть
Опубликовано:
Анна, дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, показала свою бабушку и нежно поздравила ее с днем рождения, поблагодарив ее за любовь и заботу, передает NUR.KZ.
Анна посвятила пост в Instagram любимой бабушке.
"С днем рождения, наш самый любимый Валек. Сегодня тебе 82, а выглядишь ты максимум на 18! Ты не просто бабушка, ты лучшая прабабушка на свете, источник любви, тепла и невероятной силы.
Спасибо за все, чему ты нас научила, за пироги, сказки и за то, как ты умеешь быть рядом, даже на расстоянии. Пусть здоровье крепнет, а улыбка не сходит с лица. Мы тебя обожаем", - написала Анна.
"Прекрасная бабулечка, долгих лет и крепкого здоровья! Восхищаюсь вашей семьей", "82?! Обалдеть! Здоровья этой прекрасной женщине", "Какая замечательная, статная женщина!", "Бабушка??? Какая красивая женщина", "Сколько? Анюта, с именинницей вас!", "82?! Невероятно! Валентина Борисовна выглядит потрясающе!" - отметили в Сети.
Напомним, этой весной Анна Заворотнюк родила первенца: молодая мама рассекретила имя малыша.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2280597-82-neveroyatno-anna-zavorotnyuk-pokazala-foto-babushki-imeninnicy-i-udivila-set/
