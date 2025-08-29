"82?! Невероятно!": Анна Заворотнюк показала фото бабушки-именинницы и удивила Сеть

Анна, дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, показала свою бабушку и нежно поздравила ее с днем рождения, поблагодарив ее за любовь и заботу, передает NUR.KZ.

Анна посвятила пост в Instagram любимой бабушке.

"С днем рождения, наш самый любимый Валек. Сегодня тебе 82, а выглядишь ты максимум на 18! Ты не просто бабушка, ты лучшая прабабушка на свете, источник любви, тепла и невероятной силы.

Спасибо за все, чему ты нас научила, за пироги, сказки и за то, как ты умеешь быть рядом, даже на расстоянии. Пусть здоровье крепнет, а улыбка не сходит с лица. Мы тебя обожаем", - написала Анна.

"Прекрасная бабулечка, долгих лет и крепкого здоровья! Восхищаюсь вашей семьей", "82?! Обалдеть! Здоровья этой прекрасной женщине", "Какая замечательная, статная женщина!", "Бабушка??? Какая красивая женщина", "Сколько? Анюта, с именинницей вас!", "82?! Невероятно! Валентина Борисовна выглядит потрясающе!" - отметили в Сети.

Напомним, этой весной Анна Заворотнюк родила первенца: молодая мама рассекретила имя малыша.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.