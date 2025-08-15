"Мне здесь жить дешевле, чем в Алматы": Асель Садвакасова рассказала о жизни на Бали
Опубликовано:
Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, звезда фильмов "Келинка тоже человек", "Замуж в 30", рассказала, как ей живется на Бали, а также поведала о планах, передает NUR.KZ.
Асель ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Ее спросили, дорого ли жить на Бали.
"Буду говорить чисто за себя - мне на Бали жить дешевле в 2-3 раза, чем в Алматы. В Алматы очень много у меня разных трат. Здесь я трачу только на базовые потребности - еда, проезд и другие мелочи", - поделилась Асель.
У актрисы также поинтересовались, планирует ли она сниматься в кино в ближайшем будущем. Садвакасова порадовала фанатов своим ответом.
"Да. И быстрее, чем вы можете себе представить. Совсем скоро", - заявила она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2275740-mne-zdes-zhit-deshevle-chem-v-almaty-asel-sadvakasova-rasskazala-o-zhizni-na-bali/
