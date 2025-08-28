jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      "Так идет беременность": жена Айкына показала фото с округлившимся животом

      Опубликовано:

      Жулдыз Омиргали
      Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

      Казахстанская актриса, телеведущая и певица Жулдыз Омиргали, супруга певца Айкына, показала фото с округлившимся животом и умилила своих подписчиков, передает NUR.KZ.

      Жулдыз разместила в соцсети фото с торжественного мероприятия, на кадрах она запечатлелась в нежном платье с округлившимся животом. Волосы артистка заколола и предпочла яркому макияжу легкий с акцентом на глаза.

      "Моя самая красивая", - отреагировал на снимки жены Айкын.

      Подписчики написали беременной Жулдыз много теплых слов.

      "Красивая", "Многие артистки в этом году стали мамами", "Какое у вас красивое платье", "Это мама Айкына? Жулдыз ее копия", "В этом году многие звезды беременные, как бы до нас очередь не дошла", "Какая прелесть", "Вы так на свекровь похожи", "Вам так идет беременность", - отметили в Сети.

      Ранее жена Айкына похвасталась брендовой сумкой, которую ей подарили на тое Алагузовых.

