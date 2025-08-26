Жена Айкына похвасталась брендовой сумкой, которую ей подарили на тое Алагузовых
Опубликовано:
Певица, актриса и телеведущая Жулдыз Омиргали, супруга певца Айкына, показала, какую брендовую сумочку ей подарили на торжестве в семье Алагузовых, передает NUR.KZ.
На праздник по случаю дня рождения Алмы и Алисы Алагузовых звезды шоу-бизнеса пришли в оригинальных костюмах - их образы должны были соответствовать персонажам из казахских народных сказок.
Жулдыз Омиргали сама придумала свой наряд и самостоятельно его сшила - актриса решила примерить образ сказочницы.
На память о тое Жулдыз подарили брендовую сумочку. Ее распаковку она сняла на видео и выложила в свой блог в Instagram.
"Мой 20-дневный труд был оценен и мне сделали такой подарок. Спасибо, Баян Максатовна и Турсен мырза, это был незабываемый вечер", - отметила она.
Ранее мы писали о том, как прошел первый день рождения Алисы и Алмы Алагузовых.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2279220-zhena-aykyna-pohvastalas-brendovoy-sumkoy-kotoruyu-ey-podarili-na-toe-alaguzovyh/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах