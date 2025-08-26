Жена Айкына похвасталась брендовой сумкой, которую ей подарили на тое Алагузовых

Певица, актриса и телеведущая Жулдыз Омиргали, супруга певца Айкына, показала, какую брендовую сумочку ей подарили на торжестве в семье Алагузовых, передает NUR.KZ.

На праздник по случаю дня рождения Алмы и Алисы Алагузовых звезды шоу-бизнеса пришли в оригинальных костюмах - их образы должны были соответствовать персонажам из казахских народных сказок.

Жулдыз Омиргали сама придумала свой наряд и самостоятельно его сшила - актриса решила примерить образ сказочницы.

На память о тое Жулдыз подарили брендовую сумочку. Ее распаковку она сняла на видео и выложила в свой блог в Instagram.

"Мой 20-дневный труд был оценен и мне сделали такой подарок. Спасибо, Баян Максатовна и Турсен мырза, это был незабываемый вечер", - отметила она.

Ранее мы писали о том, как прошел первый день рождения Алисы и Алмы Алагузовых.

