"Речь отражает то, что внутри": Майя Бекбаева назвала качества хорошего человека

Отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева назвала качества хорошего человека. Она считает, что речь человека выдает его внутренний мир, передает NUR.KZ.

Телеведущая вновь пообщалась со своими подписчиками в Instagram. На этот раз ее спросили, какие два свойства могут охарактеризовать хорошего человека.

"Вы всегда можете понять, что у человека внутри благодаря его речи. Она отражает то, что внутри. Поэтому внимательно слушайте, что человек говорит и пишет о других. Так он рассказывает о себе", - считает Майя.

Она также уверена, что хороший человек не делает себе рекламу.

"Внутренняя доброта и свет не требуют подтверждения. Поэтому хороший человек никогда не кричит о том, что он хороший, добрый, порядочный, справедливый", - заявила теледива.

Ранее Майя Бекбаева ответила, как относиться к токсичным родственникам.

Сторис Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva

