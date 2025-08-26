"Речь отражает то, что внутри": Майя Бекбаева назвала качества хорошего человека
Отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева назвала качества хорошего человека. Она считает, что речь человека выдает его внутренний мир, передает NUR.KZ.
Телеведущая вновь пообщалась со своими подписчиками в Instagram. На этот раз ее спросили, какие два свойства могут охарактеризовать хорошего человека.
"Вы всегда можете понять, что у человека внутри благодаря его речи. Она отражает то, что внутри. Поэтому внимательно слушайте, что человек говорит и пишет о других. Так он рассказывает о себе", - считает Майя.
Она также уверена, что хороший человек не делает себе рекламу.
"Внутренняя доброта и свет не требуют подтверждения. Поэтому хороший человек никогда не кричит о том, что он хороший, добрый, порядочный, справедливый", - заявила теледива.
