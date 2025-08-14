"Нет предела мечтам": Ерке Есмахан вдохновила девушек

40-летняя казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ставшая мамой в третий раз, заявила, что девушкам не стоит загонять свои мечты в какие-либо рамки, передает NUR.KZ.

Ерке не скрывает, что счастлива. Она любимая супруга и мать троих сыновей. Сейчас артистка старается побыстрее прийти в форму, чтобы снова выйти на сцену.

Она пообещала, что не будет долго сидеть в декрете. Ерке снова написала мотивационный пост в сторис.

"Казахской девушке все к лицу - и слава, и любовь, и богатство, и путешествия, и красота.

Мы можем по своему желанию работать одно время, сверкать, как звезда, на сцене, быть счастливой с любимым супругом, быть матерью своим детям, быть келин и соблюдать традиции либо пить кофе в самом красивом месте в мире.

Наша жизнь не ограничивается одной ролью. Нет предела мечтам", - заявила певица.

Мы также писали, что Ерке рассказала о самом дорогом подарке, который ей сделал муж.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

