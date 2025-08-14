"Всегда найдется тот, кто лучше, моложе, успешнее вас": Камшат Жолдыбаева о ненужных сравнениях

Экс-солистка "КешYOU", певица и актриса Камшат Жолдыбаева ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram - они касались успеха и уважения к своему мужчине, передает NUR.KZ.

Одна из поклонниц Камшат рассказала, что всегда сравнивает себя с успешными людьми, и попросила совета, как этого не делать.

"Всегда найдется тот, кто лучше, моложе, красивее или успешнее вас. И если все свое время и внимание тратить на то, чтобы кому-то что-то доказать, жизнь пройдет мимо.

Истинный успех - это когда твое дело полностью захватывает тебя, наполняет энергией и радостью, и ты просто не замечаешь, чем и как живут другие", - уверена певица.

Она также ответила на вопрос, считает ли правильным, когда женщина стоит на ступень ниже мужчины.

"Никто не любит, когда его принуждают. Женщина, которая не просто считает это обязанностью, а относится с уважением к своему мужчине, будет стоять не на одну, а на десять ступеней ниже. И от этого она не станет хуже, а только лучше", - заявила артистка.

Ранее Камшат Жолдыбаева и ее муж сняли совместную фотосессию.

Сторис Камшат Жолдыбаевой. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

