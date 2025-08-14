"Любовь и теплота в каждом кадре": Анна Данченко показала маму и сестру
Опубликовано:
Казахстанская телеведущая Анна Данченко, прекрасно владеющая казахским языком, показала свою маму и сестру. Фанаты отметили их сильное сходство, передает NUR.KZ.
Фото с родными теледива разместила в Instagram.
"Мама. Кто больше похож на маму - я или сестра?" - спросила Анна своих подписчиков.
Пользователи соцсети пожелали матери Анны крепкого здоровья, поскольку ранее телеведущая рассказывала, что у ее мамы высокое давление. Из-за этого она не может свозить ее за границу.
"Пусть ваша мама живет до ста лет", "Вы обе похожи на маму", "О, у вас сестра есть! Как я рада! Я думала, что вы единственная в семье", "Чувствуется любовь и теплота в каждом кадре", "Вы на папу похожи", "Сестра - копия мамы", - отметили в соцсети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2275068-lyubov-i-teplota-v-kazhdom-kadre-anna-danchenko-pokazala-mamu-i-sestru/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах