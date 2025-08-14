"Любовь и теплота в каждом кадре": Анна Данченко показала маму и сестру

Казахстанская телеведущая Анна Данченко, прекрасно владеющая казахским языком, показала свою маму и сестру. Фанаты отметили их сильное сходство, передает NUR.KZ.

Фото с родными теледива разместила в Instagram.

"Мама. Кто больше похож на маму - я или сестра?" - спросила Анна своих подписчиков.

Пользователи соцсети пожелали матери Анны крепкого здоровья, поскольку ранее телеведущая рассказывала, что у ее мамы высокое давление. Из-за этого она не может свозить ее за границу.

"Пусть ваша мама живет до ста лет", "Вы обе похожи на маму", "О, у вас сестра есть! Как я рада! Я думала, что вы единственная в семье", "Чувствуется любовь и теплота в каждом кадре", "Вы на папу похожи", "Сестра - копия мамы", - отметили в соцсети.

