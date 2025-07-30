Ставшая мамой во второй раз Ида Галич показала первые фото дочери

35-летняя российская телеведущая, блогер и певица Ида Галич стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. У Галич родилась дочь, передает NUR.KZ.

Ида разместила первые фото дочери в соцсети. На снимках можно также увидеть мужа теледивы бизнесмена Олега Ледвича.

"Разрешите познакомить вас с человеком, которого я ровно 39 недель носила под сердцем.

С этой девочкой мы пересекли экватор, отправились изучать Антарктиду, провели огромное количество мероприятий, сняли какое-то невероятное число проектов, очень много путешествовали и наслаждались жизнью.

Даже день, когда у мамы начались схватки, она выбрала идеальный. Мы были в невероятной красоты месте - на экскурсии в музее-усадьбе. Аристократка!" - написала счастливая мама.

Ида призналась, что уже привязалась к новорожденной дочери. И успела осознать, насколько счастлива. К слову, во второй раз Галич стала мамой спустя 5 лет. Девочка родилась в день рождения брата телеведущей.

"Я смотрю на нее и не понимаю, как мы раньше жили без этой замечательной крохи. Боже. Мое сердце стало еще больше, а любовь действительно приумножилась.

Пролистывая фотокарточки, просто не верю своим глазам. Тут я, мой любимый и совершенно новый человек, на дне рождении, которого мы побывали", - отметила она.

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