Ставшая мамой во второй раз Ида Галич показала первые фото дочери
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35-летняя российская телеведущая, блогер и певица Ида Галич стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. У Галич родилась дочь, передает NUR.KZ.
Ида разместила первые фото дочери в соцсети. На снимках можно также увидеть мужа теледивы бизнесмена Олега Ледвича.
"Разрешите познакомить вас с человеком, которого я ровно 39 недель носила под сердцем.
С этой девочкой мы пересекли экватор, отправились изучать Антарктиду, провели огромное количество мероприятий, сняли какое-то невероятное число проектов, очень много путешествовали и наслаждались жизнью.
Даже день, когда у мамы начались схватки, она выбрала идеальный. Мы были в невероятной красоты месте - на экскурсии в музее-усадьбе. Аристократка!" - написала счастливая мама.
Ида призналась, что уже привязалась к новорожденной дочери. И успела осознать, насколько счастлива. К слову, во второй раз Галич стала мамой спустя 5 лет. Девочка родилась в день рождения брата телеведущей.
"Я смотрю на нее и не понимаю, как мы раньше жили без этой замечательной крохи. Боже. Мое сердце стало еще больше, а любовь действительно приумножилась.
Пролистывая фотокарточки, просто не верю своим глазам. Тут я, мой любимый и совершенно новый человек, на дне рождении, которого мы побывали", - отметила она.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2270505-stavshaya-mamoy-vo-vtoroy-raz-ida-galich-pokazala-pervye-foto-docheri/
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