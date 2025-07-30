Волочкова рассказала о расставании Прохора Шаляпина с новоиспеченной женой
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Прохор Шаляпин женился в рамках шоу "Свадьба вслепую" телеканала "Пятница!". Однако брак оказался недолгим - молодые расстались, передает NUR.KZ со ссылкой на Woman.ru.
О расставании Прохора Шаляпина и Ольги Вашуриной, кондитера из Балашихи и соведущей Рената Агзамова в шоу "Кондитер", рассказала балерина Анастасия Волочкова, близкая подруга певца. Еще на проекте артистка заявляла, что молодые не пара друг другу.
Свадьба Прохора и Ольги состоялась в рамках шоу, где незнакомые друг другу люди женятся и проводят вместе неделю, а после решают остаться им вместе или нет.
За плечами Прохора три брака, а 37-летняя Ольга замужем не была, но воспитывает двух дочерей. Их брак оказался недолгим, как и пророчила Волочкова. Это было шоу и не более, считает она.
"Прохор с Ольгой были у меня дома, приезжали познакомиться. Но на самом деле, после этого они расстались. Они не будут вместе, это было изначально понятно.
Он и сам сожалел, что произошла такая ситуация. Ни о какой совместной жизни речи не идет. Лучше меня для Прохора никого нет, — рассказала Анастасия Волочкова Woman.ru.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2270307-volochkova-rasskazala-o-rasstavanii-prohora-shalyapina-s-novoispechennoy-zhenoy/
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