Волочкова рассказала о расставании Прохора Шаляпина с новоиспеченной женой

Прохор Шаляпин женился в рамках шоу "Свадьба вслепую" телеканала "Пятница!". Однако брак оказался недолгим - молодые расстались, передает NUR.KZ со ссылкой на Woman.ru.

О расставании Прохора Шаляпина и Ольги Вашуриной, кондитера из Балашихи и соведущей Рената Агзамова в шоу "Кондитер", рассказала балерина Анастасия Волочкова, близкая подруга певца. Еще на проекте артистка заявляла, что молодые не пара друг другу.

Свадьба Прохора и Ольги состоялась в рамках шоу, где незнакомые друг другу люди женятся и проводят вместе неделю, а после решают остаться им вместе или нет.

За плечами Прохора три брака, а 37-летняя Ольга замужем не была, но воспитывает двух дочерей. Их брак оказался недолгим, как и пророчила Волочкова. Это было шоу и не более, считает она.

"Прохор с Ольгой были у меня дома, приезжали познакомиться. Но на самом деле, после этого они расстались. Они не будут вместе, это было изначально понятно.

Он и сам сожалел, что произошла такая ситуация. Ни о какой совместной жизни речи не идет. Лучше меня для Прохора никого нет, — рассказала Анастасия Волочкова Woman.ru.

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