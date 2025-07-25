"Настоящее женское счастье": Татьяна Брухунова выложила фото с 79-летним Петросяном

Супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала трогательное фото с мужем и процитировала слова Антуана де Сент-Экзюпери, передает NUR.KZ.

На фото 36-летняя Брухунова сидит в нежном легком платье, за ней стоит супруг, Татьяна нежно держит его за руку.

"Конечно, встретить человека - это подарок судьбы. Но люди не встречаются - они обретают друг друга. Обретают мало-помалу, как потерявшийся в детстве ребенок по одному отыскивает разбросанных по свету родных...

Если бы люди тратили чуть больше сил на то, чтобы искать и открывать то, что их объединяет, а не умножать то, что их разделяет, - быть может, нам удалось бы жить в мире", - процитировала она слова известного французского писателя.

"Нежность", "Татьяна, Вы замечательная. Вы нежная, умная. Смотрю с удовольствием ваши посты. Счастья вам", "Очень теплое фото", "Пусть настоящее женское счастье всегда будет с вами", "Это огромное счастье - встретить своего человека. Многим за всю жизнь это не удается", - написали ей в Сети.

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