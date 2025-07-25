"Настоящее женское счастье": Татьяна Брухунова выложила фото с 79-летним Петросяном
Опубликовано:
Супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала трогательное фото с мужем и процитировала слова Антуана де Сент-Экзюпери, передает NUR.KZ.
На фото 36-летняя Брухунова сидит в нежном легком платье, за ней стоит супруг, Татьяна нежно держит его за руку.
"Конечно, встретить человека - это подарок судьбы. Но люди не встречаются - они обретают друг друга. Обретают мало-помалу, как потерявшийся в детстве ребенок по одному отыскивает разбросанных по свету родных...
Если бы люди тратили чуть больше сил на то, чтобы искать и открывать то, что их объединяет, а не умножать то, что их разделяет, - быть может, нам удалось бы жить в мире", - процитировала она слова известного французского писателя.
"Нежность", "Татьяна, Вы замечательная. Вы нежная, умная. Смотрю с удовольствием ваши посты. Счастья вам", "Очень теплое фото", "Пусть настоящее женское счастье всегда будет с вами", "Это огромное счастье - встретить своего человека. Многим за всю жизнь это не удается", - написали ей в Сети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2268846-nastoyashchee-zhenskoe-schaste-tatyana-bruhunova-vylozhila-foto-s-79-letnim-petrosyanom/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах