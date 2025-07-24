Карлыгаш Мухамеджанова отметила день рождения в кругу звездных подруг (фото, видео)

Казахстанская актриса Карлыгаш Мухамеджанова, звезда фильмов "Я - пышка", "Сказ о розовом зайце", отметила свой день рождения в кругу звездных подруг, передает NUR.KZ.

Для важного вечера Карлыгаш выбрала мини-платье лимонного цвета без бретелей и черные босоножки на платформе.

Легкий макияж и волнистые волосы дополнили образ именинницы. Свой праздник актриса провела в кругу звездных подруг, среди которых Айнур Ильясова, Асель Сагатова и другие знаменитости.

Прекрасный пейзаж, много нежности, угощений, улыбок и ярких красивых нарядов - день рождения Карлыгаш Мухамеджановой удался на славу.

Кадрами со дня рождения поделились в соцсети Айнур Ильсова и Асель Сагатова. Именинница задула горящую свечу на сладком десерте, выполненном в форме лимона. Девушки сделали много совместных фото на birthday party.

Сторис Асель Сагатовой. Скрин: instagram.com/asselsagatova

Сторис Айнур Ильсовой. Скрин: instagram.com/ainur_ilyasova

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