Карлыгаш Мухамеджанова отметила день рождения в кругу звездных подруг (фото, видео)
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Казахстанская актриса Карлыгаш Мухамеджанова, звезда фильмов "Я - пышка", "Сказ о розовом зайце", отметила свой день рождения в кругу звездных подруг, передает NUR.KZ.
Для важного вечера Карлыгаш выбрала мини-платье лимонного цвета без бретелей и черные босоножки на платформе.
Легкий макияж и волнистые волосы дополнили образ именинницы. Свой праздник актриса провела в кругу звездных подруг, среди которых Айнур Ильясова, Асель Сагатова и другие знаменитости.
Прекрасный пейзаж, много нежности, угощений, улыбок и ярких красивых нарядов - день рождения Карлыгаш Мухамеджановой удался на славу.
Кадрами со дня рождения поделились в соцсети Айнур Ильсова и Асель Сагатова. Именинница задула горящую свечу на сладком десерте, выполненном в форме лимона. Девушки сделали много совместных фото на birthday party.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2268351-karlygash-muhamedzhanova-otmetila-den-rozhdeniya-v-krugu-zvezdnyh-podrug-video-foto/
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