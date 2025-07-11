60-летняя супермодель Паулина Поризкова объявила о скором замужестве
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Известная супермодель чешского происхождения Паулина Поризкова в Instagram объявила о скором замужестве, продемонстрировав обручальное кольцо, передает NUR.KZ.
60-летняя манекенщица поделилась видео со своим избранником и показала кольцо на безымянном пальце.
"Он спросил", - подписала ролик модель.
Комментаторы засыпали Паулину поздравлениями, отметив, что она заслуживает счастья.
По данным портала Lenta.ru, избранником модели является 62-летний сценарист и режиссер Джефф Гринштейн.
Согласно ее биографии на IMDb, Паулина Поризкова родилась 9 апреля 1965 года в городе Простееве в Чехословакии.
Когда она была совсем маленькой, ее родители бежали из страны и перебрались в Швецию, а саму Паулину оставили на воспитание бабушке, надеясь позже забрать девочку, но из-за политической ситуации это было не так просто сделать.
Семье удалось воссоединиться только через 6 лет - для этого потребовалось вмешательство шведских властей.
Паулина стала одной из первых фотомоделей, получивших звездный статус в начале 80-х годов прошлого века.
Дважды (в 1990 и 1992 году) журнал People включал Паулину в список 50 самых красивых людей мира.
Модель была замужем за музыкантом Риком Окасеком, в браке у пары родилось двое детей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2264172-60-letnyaya-supermodel-paulina-porizkova-obyavila-o-skorom-zamuzhestve/
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