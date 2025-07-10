"Серпентарий": беременная Ида Галич устроила обнаженную фотоссесию с гигантской змеей

Российская блогер Ида Галич, которая готовится стать мамой во второй раз, устроила откровенную фотосессию со змеей и поделилась снимками в Instagram, передает NUR.KZ.

35-летняя инфлюэнсерша поделилась черно-белыми кадрами, на которых позировала полностью обнаженной. Изюминкой фотосессии стала огромная змея, обвившая тело девушки.

"Наша дочь вот-вот появится на свет. Именно в год мудрой змеи. Очень символично, что мой новый стилист увидел меня такой хрупкой и совсем обнаженной", - подписала Ида публикацию.

Ида Галич. Фото: t.me/GALICH_onok

Как отметила сама блогер, за референс был взят культовый кадр Ричарда Аведона с Настасьей Кински.

"Змея - это символ бесконечности, исцеления, плодородия и обновления. Особенно для женщины, для меня. Я очень рада, что у нас получились такие нереальные кадры. Красивый серпентарий из нас троих", - добавила Галич.

Ида Галич. Фото: t.me/GALICH_onok

По информации "Вокруг ТВ", Ида Галич родилась в Германии в семье военнослужащего, а ее мать была медсестрой.

В детстве семья Иды сменила множество городов. Девочка жила во Владикавказе, Омске, Буденновске, Санкт-Петербурге, а в 2002 году ее семья решила остаться в Москве.

Ида начала учиться в торгово-экономическом институте и играть в КВН. В 2015 году ее команда "Москва не сразу строилась" заняла третье место в финале сезона в Премьер-лиге КВН.

После КВНщица принимала участие в "Cоmedy Баттл", однако популярность пришла благодаря коротким смешным видео в Instagram. Также она стала вести различные фестивали и телевизионные шоу, а с 2022 года является членом жюри шоу "Аватар" на НТВ.

Отметим, у Иды есть старший сын от первого брака.

Сейчас блогер замужем за предпринимателем Олегом Ледвичем.

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