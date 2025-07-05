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      Умер звезда "Зачарованных" и "Частей тела" Джулиан Макмэхон

      Опубликовано:

      Джулиан Макмэхон
      Джулиан Макмэхон. Фото: CBS Photo/Getty Images

      В возрасте 56 лет ушел из жизни австралийский актер Джулиан Макмэхон, известный по ролям в популярных телесериалах и голливудских блокбастерах, передает NUR.KZ со ссылкой на The Variety.

      Журнал пишет, что актер, наиболее известный по своим ролям в "ФБР: Самые разыскиваемые", "Зачарованные", "Части тела" и фильмах начала нулевых "Фантастическая четверка", умер в среду во Флориде. Ему было 56 лет. Актер умер от рака.

      Ранее мы писали об актерах сериала "зачарованные подробнее.

      Джулиан Макмэхон в сериале сыграл обаятельного демона Коула, который крутил роман с Фиби. Появление актера значительно увеличило рейтинги многосерийного фильма: смотреть "Зачарованные" стало больше людей, поэтому Джулиан задержался в проекте на 5 сезонов. Однако продюсеры так и не оставили сериальную пару Фиби - Коул вместе, чем вызвали гнев поклонников.

      После известного сериала о ведьмах карьера парня развивалась достаточно стремительно: он снялся в фильмах "Фантастическая четверка", "Предчувствие", «Цунами", "Охотники", а также в нескольких сериалах.

      Добавим, согласно информации 24SMI, Джулиан Макмэхон родился в Сиднее 27 июля 1968 года. Отец, сэр Уильям Макмэхон, премьер-министр Австралии с марта 1971-го по декабрь 1972-го, и мать Соня Хопкинс, будучи личностями многоуважаемыми, имели большое влияние в элитарных кругах у себя на родине.

      Ребенок воспитывался вместе со старшей сестрой Мелиндой и младшей Деборой. Отец и мать бдительно следили за тем, чтобы каждый из 3 детей не слонялся без дела и чем-то занимался. В 7 лет мальчика отдали в частное образовательное учреждение Sydney Grammar School.

      В 1991-м Макмэхон уехал покорять Голливуд. В 2000-м Джулиана пригласили в телесериал "Зачарованные". Для съемок продюсеры подбирали именитых звезд, отказывая неизвестным и начинающим актерам. В 2005-м Джулиан впервые участвовал в крупномасштабном голливудском блокбастере. В экранизации комиксов "Фантастическая четверка" Макмэхон предстал в образе злодея Доктора Дума. Актер хорошо себя зарекомендовал и, к радости поклонников, в 2007-м появился в сиквеле под названием "Фантастическая четверка "Вторжение Серебряного серфера".

      В том же году покоритель женских сердец вместе с Сандрой Буллок попал в каст триллер "Предчувствие".

      В 2024 году Джулиана можно было увидеть во второстепенной роли в ﻿триллере "Серфер" с Николасом Кейджем. В 2025-м на Netflix состоялась премьера детективного сериала "Резиденция", где актер сыграл премьер-министра Австралии. Эта роль в итоге стала для Макмэхона последней.

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