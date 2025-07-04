"Верю, что однажды встречу своего человека": Гоар Аветисян отметила 32-летие

Популярному бьюти-блогеру Гоар Аветисян исполнилось 32 года. В день своего рождения, 4 июля, она выложила ряд новых красочных фотографий в соцсети, передает NUR.KZ.

Гоар оставила послание себе - она пожелала, чтобы ее вера в Бога укреплялась с каждым днем, а сердце не теряло доброты, кроме того, блогер отметила, что ей не помешает иметь крепкое здоровье.

Гоар рассказала, что она из простой семьи, которая хранит свои ценности, умеет сострадать людям и дарить добро.

"Поэтому, когда кто-то пытается кинуть в меня очередным камнем и обвинить в том, что мое сердце, мысли и поступки - это показуха, это явно люди, в чьих сердцах нет Бога, ибо они это делают намеренно, чтобы сбить вас и дают вам ложную информацию.

То, каким человеком я являюсь сегодня, - это мое ДНК. И я бесконечно благодарна моим родителям за такой пример по жизни. Моя семья - главная опора в моей жизни", - отметила она.

Именинница поблагодарила подписчиков и отметила, что любит каждого из них.

"Я счастливый человек, потому что у меня есть Гаспар. И я искренне и всем сердцем верю, что однажды (совсем скоро, дай Бог) встречу своего человека, с которым смогу создать большую крепкую семью", - заключила она.