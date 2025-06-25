Арман Давлетяров: Богатство - не в суммах, оно - в живых сердцах рядом
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Российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров поразмышлял о том, как важно не потерять себя и сохранить свою индивидуальность в суете будней, передает NUR.KZ.
Новый пост-размышление появился в Instagram Армана Давлетярова.
"Сегодня вокруг все больше людей с мертвыми душами. Дорогие костюмы. Громкие слова. Фальшивые улыбки. "Нетворкинг". В голове — выгода. В глазах — расчет. Статус заменил внутреннюю суть. Цифры заменили смыслы. Позиции заменили отношения. Вокруг все больше напыщенности. Красивые фасады. И очень мало настоящей глубины", - отметил он.
Медиаменеджер считает, что в суете важно не потерять себя.
"Особенно ясно понимаешь, какое это счастье — не потерять себя. Беречь отношения. Хранить свою душу. Оставаться живым в мире, который разучился жить. Богатство — не в суммах. Богатство — в живых сердцах рядом", - написал он.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2259375-arman-davletyarov-bogatstvo-ne-v-summah-ono-v-zhivyh-serdcah-ryadom/
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