Арман Давлетяров: Богатство - не в суммах, оно - в живых сердцах рядом

Российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров поразмышлял о том, как важно не потерять себя и сохранить свою индивидуальность в суете будней, передает NUR.KZ.

Новый пост-размышление появился в Instagram Армана Давлетярова.

"Сегодня вокруг все больше людей с мертвыми душами. Дорогие костюмы. Громкие слова. Фальшивые улыбки. "Нетворкинг". В голове — выгода. В глазах — расчет. Статус заменил внутреннюю суть. Цифры заменили смыслы. Позиции заменили отношения. Вокруг все больше напыщенности. Красивые фасады. И очень мало настоящей глубины", - отметил он.

Медиаменеджер считает, что в суете важно не потерять себя.

"Особенно ясно понимаешь, какое это счастье — не потерять себя. Беречь отношения. Хранить свою душу. Оставаться живым в мире, который разучился жить. Богатство — не в суммах. Богатство — в живых сердцах рядом", - написал он.